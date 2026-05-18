Футбольный клуб «Ижевск» одержал первую домашнюю победу этом в сезоне

Футбольный матч между ФК «Ижевск» и новотроицким клубом «Носта» на стадионе «Купол» в столице Удмуртии 17 мая закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Ижевский коллектив занимает шестое место в турнирной таблице дивизиона «Б» Второй лиги России по футболу, сообщает пресс-служба местной команды. Это первый домашний матч для «Ижевска», завершившийся победой.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Первый тайм завершился без голов. На 64-й минуте ворота гостей поразил Артем Зияисов. Увеличил счет на 74-й минуте Денис Магадиев. Игрокам «Носты» не удалось реализовать ни одного момента.

Следующий матч ФК «Ижевск» пройдет 26 мая в Казани. Ижевчане сойдутся с ФК «Рубин».

Напомним, прошлая встреча 12 мая с клубом «Динамо-Барнаул» закончилась ничьей.