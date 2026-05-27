Акциз на импортную сталь привяжут к продукции из жидкой стали

Формулу расчета акциза на импортную сталь планируется привязать к конечной продукции, в производстве которой использована жидкая сталь, сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов. Он уточнил, что профильные ведомства пока согласовывают эти изменения.

«Сейчас пока нет (соглашения.— "Ъ"), идет межведомственное обсуждение. Но, конечно, она (формула.— "Ъ") будет привязана к конечной продукции, при производстве которой используется жидкая сталь»,— заявил господин Сазанов (цитата по ТАСС).

В апреле Минфин направил на согласование в ведомства законопроект о введении акциза на импортную металлургическую продукцию из жидкой стали. Введение нового акциза ожидается в пределах бюджетного цикла — либо в течение 2026 года, либо с 1 января 2027-го. Акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, в размере 2,7% от средней за соответствующий календарный месяц экспортной цены на стальные заготовки (слябы) в портах Черного моря ввели с января 2022 года. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется, если цена на сляб опускается ниже 30 тыс. рублей за тонну.