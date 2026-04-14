Минфин предложил ввести акциз на жидкую сталь для импортной продукции

Минфин РФ подготовил законопроект о введении акциза на импортную металлургическую продукцию из жидкой стали. Об этом сообщил замглавы ведомства Алексей Сазанов.

«Запрос такой от отрасли звучал, — отметил господин Сазанов (цитата по ТАСС). — Мы соответствующий законопроект подготовили и направили на согласование». Замминистра рассказал, что механизм акциза будет аналогичен тому, что применяется к отечественным производителям.

Замглавы Минфина отметил, что введение нового акциза ожидается в пределах бюджетного цикла — либо в течение 2026 года, либо с 1 января 2027-го. По его словам, конкретные сроки будут зависеть от темпов согласования проекта. «Сейчас мы пока его разослали по ведомствам, ждем их позиции», — сообщил Алексей Сазанов.

Акциз на жидкую сталь, используемую для металлургического производства, в размере 2,7% от средней за соответствующий календарный месяц экспортной цены на стальные заготовки (слябы) в портах Черного моря ввели с января 2022 года. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется, если цена на сляб опускается ниже 30 тыс. рублей за тонну.