Белгородстат: прибыль предприятий упала почти втрое в начале 2026 года

В январе и феврале 2026 года совокупный положительный финансовый результат средних и крупных предприятий в Белгородской области составил 16,7 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го (год к году) показатель снизился на 62,9% (в 2,7 раза). Об этом говорится в публикации Белгородстата с основными итогами социально-экономического положения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По подсчетам аналитиков, в прибыли за отчетный период остались 64,3% организаций. Ее общая сумма составила 30,2 млрд руб. Соответственно 35,7% организаций были убыточными. При этом доля прибыльных организаций год к году снизилась на 9,4%, а сумма уменьшилась сразу на 45,1%.

Совокупная кредиторская задолженность предприятий к концу февраля составила 576,7 млрд руб., и 2% из нее пришлись на просроченные долги. Задолженность по полученным кредитам банков и займам организаций области оценили в 952,5 млрд руб. Дебиторская задолженность на конец февраля составляла 779,9 млрд руб., из нее просроченная — 23,5 млрд руб. или 3% от всей суммы.

Также в Белгородстате подсчитали, что индекс промышленного производства в январе-марте этого года составил 95% от показателя аналогичного периода 2025-го. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сфере «Добыча полезных ископаемых» уменьшился до 54,6 млрд руб., что составляет 82,8% от прошлогоднего уровня. В обрабатывающих производствах зафиксировано снижение до 270,4 млрд руб. — 93,4% от показателя год к году.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» также писал, что руководство группы «Русагро» приняло решение о закрытии трех свинокомплексов в Белгородской области в связи с «высоким уровнем риска для персонала и производственных процессов на приграничной территории».

Денис Данилов