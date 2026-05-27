Чемпион Англии по футболу Каспер Шмейхель объявил о завершении карьеры

Датский вратарь шотландского «Селтика» Каспер Шмейхель завершит карьеру в июне. Об этом футболист рассказал в интервью телеканалу TV2.

«Я завершу профессиональную карьеру по истечении контракта с ''Селтиком''. Я консультировался с разными хирургами и специалистами по поводу моего плеча, и они сказали, что мне не стоит рассчитывать на возвращение на высокий уровень. Я многое обдумал и считаю, что сейчас подходящий момент»,— заявил голкипер. 39-летний Шмейхель не играл с марта из-за повреждения плеча.

На протяжении карьеры Каспер Шмейхель выступал за английские «Манчестер Сити», «Ковентри», «Лидс», «Лестер», валлийский «Кардифф», французскую «Ниццу» и бельгийский «Андерлехт». Вместе с «Лестером» вратарь стал чемпионом Англии (2016), а также завоевал кубок и суперкубок страны (2021). В составе «Селтика» он дважды выиграл чемпионат Шотландии (2025, 2026) и стал обладателем Кубка шотландской лиги (2025). За сборную Дании Каспер Шмейхель провел 120 матчей.

Таисия Орлова