Россию назвали «прямой угрозой» в новом соглашении Польши и Британии

Договор об обороне и безопасности между Великобританией и Польшей определяет Россию как «прямую угрозу». Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск перед отъездом в Лондон, где состоится подписание документа, передает Money.pl.

«Договор сосредоточен на безопасности обоих партнеров. Мы сознательно подписываемся под тем, что Россия представляет собой наибольшую угрозу. Польско-британское сотрудничество направлено на противодействие этой угрозе», — заявил господин Туск.

Он отметил, что договор с Великобританией станет вторым ключевым оборонным соглашением Польши. Ранее страна подписала аналогичный документ с Францией. По словам премьер-министра, соглашения не призваны заменить НАТО. Однако сокращение присутствия США в Европе неизбежно, отметил он.

«Очень важно, чтобы мы понимали оба договора (с Лондоном и Парижем. — “Ъ”) таким образом, что в случае угрозы мы могли бы рассчитывать на быструю реакцию Франции и Великобритании независимо от общего ответа НАТО и прежде чем решение будет принято всеми 32 членами», — подчеркнул господин Туск.

Польско-британский договор предусматривает сотрудничество в противодействии организованной преступности, укреплении коллективной обороны, а также совместную разработку ПВО и зенитных ракет средней дальности. В мае 2025 года подобное соглашение Польша подписала с Францией.