Великобритания и Польша подпишут договор об обороне и безопасности

Власти Великобритании и Польши подпишут соглашение об обороне и безопасности, указано в сообщении на сайте британского правительства. Подписание планируется на встрече глав правительств Кира Стармера и Дональда Туска в Лондоне 27 мая.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева) и его польский коллега Дональд Туск

Фото: Gleb Garanich / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева) и его польский коллега Дональд Туск

Документ предусматривает сотрудничество при защите британских границ, противодействии организованной преступности, а также укрепление коллективной обороны и связи Великобритании с Евросоюзом. «Оборонная часть» соглашения предусматривает совместную разработку новых боеприпасов для ПВО, средств противовоздушной и противоракетной обороны и зенитных ракет средней дальности.

В сообщении британского правительства отмечено, что Лондон и Варшава намерены развивать применение беспилотных систем для защиты восточной границы НАТО. В связи с этим стороны проведут совместные учения, в рамках которых войска отработают противодействие беспилотникам, радиоэлектронную борьбу (РЭБ) и инженерную поддержку.

По словам британского премьера, договор значительно улучшает отношения Польши и Великобритании, а сотрудничество стран в оборонной сфере обеспечит их безопасность на годы вперед. «Это [подписание договора — «Ъ»] подтверждает и мое стремление к более тесному сотрудничеству с европейскими партнерами для повышения безопасности людей <...> на всем континенте», — добавил господин Стармер.

Ранее подобные соглашения в сфере безопасности Великобритания подписала с Германией и Францией. В апреле 2026 года Лондон и Париж заключили еще один договор в сфере безопасности. Он касается противодействия нелегальной миграции и торговле людьми.