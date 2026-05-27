ВС РФ отказал рекламным компаниям в споре о выплатах российскому подразделению Google

Верховный суд России отказался пересматривать решения нижестоящих инстанций по делу рекламных агентств «ИА РиалВеб» из Санкт-Петербурга и московской компании «Артикс ИС». Компании обязаны перечислить российской «дочке» Google более 560 млн рублей.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам суда, ранее недействительными были признаны платежи на сумму 442,5 млн рублей со стороны «ИА РиалВеб» и 116,2 млн рублей от «Артикс ИС» в адрес ООО «Гугл». Также суды постановили взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в конкурсную массу компании.

В жалобах в Верховный суд представители агентств ссылались на неправильное толкование и применение норм права. Однако суд не нашел оснований для передачи дела на дальнейшее рассмотрение.

Ранее аналогичное решение было принято в отношении московского агентства «Групформедиа», с которого постановили взыскать более 157,4 млн рублей в рамках дела о банкротстве российского подразделения Google.

ООО «Гугл» подало заявление о собственном банкротстве летом 2022 года. Осенью того же года Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения, а в октябре 2023 года признал компанию банкротом и открыл конкурсное производство. На тот момент обязательства компании превышали 19 млрд рублей при активах около 3,5 млрд рублей.

Матвей Николаев