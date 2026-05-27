Минфин допустил сохранение порога освобождения от НДС для малого бизнеса в 2027 году

Министерство финансов рассматривает сохранение порога освобождения от налога на добавленную стоимость (НДС) для малого бизнеса на уровне 20 млн руб. в 2027 году. Об этом сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

«Все опции возможны, дискуссии будут в августе-сентябре при подготовке бюджетного пакета»,— уточнил господин Сазанов в комментарии журналистам (цитата по агентству «Прайм»).

В апреле Госдума приняла поправки Минфина о поэтапном снижении порога выручки малых и средних предприятий (МСП) для уплаты НДС: в 2026 году — с 60 до 20 млн руб., в 2027-м — до 15 млн руб., в 2028-м — до 10 млн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «НДС оснастили переходником».