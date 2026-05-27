FT: Китай использует ИИ для совершенствования систем наблюдения за людьми

По всему Китаю идет работа по модернизации устаревающих систем цифрового наблюдения. Теперь для этой цели активно используются технологии искусственного интеллекта. К такому выводу пришло издание Financial Times (FT). Журналисты газеты ознакомились с многочисленными документами о поставках соответствующего оборудования и поговорили с осведомленными о происходящем людьми. Новые системы способны не только следить за передвижением людей, но и анализировать их поведение и прогнозировать потенциальное возникновение беспорядков в реальном времени.

Как отмечает эксперт калифорнийского колледжа Клермонт-Маккена Миньсинь Пэй, прежняя система наблюдения была «реактивной», она не позволяла «выяснять и понимать намерения людей». Новая система позволяет прогнозировать в числе прочего уличные самоубийства и другие преступления, ДТП, а также массовые протесты и несанкционированные акции.

Новые технологии также позволяют легко отыскивать среди огромных объемов отснятого контента людей по описанию. Как сообщили источники FT, больше всего камер наблюдения новой системы устанавливают в густонаселенных районах городов, а также территориях, прилегающих к военным объектам и правительственным зданиям. Главные тендеры на производство оборудования для системы получили компании Hikvision и Huawei.

Алена Миклашевская