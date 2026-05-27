На Дону за хищение осудили подрядчика строительства Багаевского гидроузла

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области к пяти годам колонии общего режима с конфискацией имущества на 6,7 млн руб. приговорен гендиректор подрядчика по строительству Багаевского гидроузла — ООО «Южная многофункциональная компания» Дмитрий Купин по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и легализации денежных средств (ст. 174.1). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Оперативники установили, подсудимый и генеральный директор АО «Метротранстрой», по совместительству директор по строительству Багаевского гидроузла, Александр Бровкин похитили бюджетные средства, выделенные на лесорасчистку во время второго этапа строительства Батайского гидроузла.

В 2023 году в отношении Дмитрия Купина было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество» и ч. 4 ст. 174.1 «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» УК России, в октябре 2024 года уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК России «Злоупотребление полномочиями» возбуждено в отношении Александра Бровкина.

«В ноябре 2024 года предварительное следствие по уголовному делу в отношении Бровкина приостановлено в связи с заключением им контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России»,— отметили в ФСБ.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн