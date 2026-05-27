Мэрия Екатеринбурга представила результаты анализа имиджа города

Администрация Екатеринбурга представила результаты анализа туристической привлекательности города. Как сообщили в мэрии, в первом квартале 2026 года город посетили 563 тыс. туристов — это на 55 тыс. больше относительно того же периода 2025 года.

Чаще всего город посещают жители соседних регионов — Тюменской и Челябинской областей, Пермского края, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). При этом часто в Екатеринбург ездят туристы из Москвы и Санкт-Петербурга.

В этом году упор в туристической сфере сделан на два события — Год уральского рока и Год единства народов России. При этом администрация впервые провела опрос среди россиян на тему привлекательности Екатеринбурга для туристов. Так, на госуслугах свои ответы дали 1847 горожан и 2 тыс. туристов, кроме того, были проведены 15 интервью со стейкхолдерами.

Согласно результатам исследования, у жителей города Екатеринбург в первую очередь ассоциируется с Плотинкой, со званиями столицы Урала и промышленного центра. Екатеринбуржцы считают свой город красивым, добрым, сильным, суровым, отзывчивым, интересным, веселым, трудолюбивым и современным. При этом туристы ассоциируют Екатеринбург с границей Европы и Азии, советским индустриальным наследием, уральской природой и горами, а также последними днями семьи царя Николая II. Из общих ассоциаций у обеих групп — сказы Петра Бажова и первый президент России Борис Ельцин.

В целом, россияне воспринимают Екатеринбург позитивно. Сильными сторонами города по сравнению с другими жители страны считают жилищные условия, возможности для образования и условия для досуга. Нейтрально россияне относятся к компактности города среди других миллионников. При этом были отмечены экологические проблемы и вопросы увеличения рекреационных зон.

В 2025 году количество туристов, посетивших Екатеринбург, выросло на 22% по сравнению с 2024 годом. В городе побывало 2,25 млн гостей, которые потратили свыше 23,1 млрд руб.

Ирина Пичурина