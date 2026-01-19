Турпоток в Екатеринбурге вырос на 22% за год

В 2025 году количество туристов, посетивших Екатеринбург, выросло на 22% по сравнению с 2024 годом, сообщил у себя в Telegram глава города Алексей Орлов со ссылкой на данные «СберАналитики». В городе побывало 2,25 млн гостей, которые потратили свыше 23,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Мэр напомнил, что два года назад в Екатеринбурге была обновлена стратегия развития туризма. «Опираемся не только на образы горнозаводского прошлого, но и на наши другие конкурентные преимущества. Основной фокус сделан на продвижении столицы Урала как современного, динамичного мегаполиса, привлекательного для учебы, карьеры и жизни. Из года в год столица Урала становится все более узнаваемым и популярным направлением, готовым гостеприимно принять любого гостя!»,— сказал господин Орлов, отметив, что в столице Урала проводятся многочисленные деловые, спортивные и культурные мероприятия. Власти активно взаимодействуют с туристическим сектором, отельерами и укрепляют связи с зарубежными городами.

Напомним, в Екатеринбурге аэропорт Кольцово обслужил свыше 8,3 млн пассажиров в течение 2025 года — пассажиропоток вырос на 4% относительно показателей 2024 года. За пределы России перелеты совершили 2,6 млн человек (+16%), внутри страны — порядка 5,8 млн человек, что в целом соответствует уровню предыдущего года.

Ирина Пичурина