В Челябинске начали убирать деревья с улиц после урагана

Власти и подрядчики Челябинска начали устранять последствия прошедшего в городе урагана. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщает пресс-служба мэрии.

По поручению главы города Алексея Лошкина все муниципальные службы были готовы к работе сразу после появления информации об ухудшении погоды. После утихания ветра дорожные и коммунальные подрядчики начали убирать сломавшиеся ветки и деревья, а также иные вещи с улиц и дорог. Управляющие компании обследуют свои территории. Бригады службы «ЭВИС» проверяют электросети и прочищают дождеприемные решетки от мусора.

Виталина Ярховска