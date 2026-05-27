В Екатеринбурге установят самую большую рампу для BMX

В спортивном квартале «Архангел Михаил» в Екатеринбурге 31 мая откроют новый скейт-парк площадью 3 тыс. кв. м. Специально к открытию на его территории установят «Царь-рампу» — крупнейшую в мире мобильную BMX-фигуру для экстремального спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: XSA Ramps Фото: XSA Ramps

Конструкцию специально доставят из Москвы. Ранее «Царь-рампа» использовалась на фестивале экстремального спорта в Перми, посвященном 300-летию города. Ее высота составляет 4 м, размер — 14,5 на 25 м.

В день открытия в скейт-парке пройдут соревнования по BMX, скейтборду и самокату в двух зонах — «улица» и «рампа». В зоне «рампа» состоятся состязания среди топ-спортсменов России, которые специально приедут в Екатеринбург на мероприятие.

Как рассказала директор «РМК Экстрим» Анна Веремеенко, «Царь-рампа» будет доступна для катания несколько дней, после чего ее демонтируют и вернут в Москву. Позднее в спортивном квартале «Архангел Михаил» установят постоянную парк-зону, которая станет частью крупнейшего скейт-парка региона.

Главными гостями праздника станут ведущие российские райдеры. Они выступят судьями первого Кубка «РМК Экстрим» по BMX, самокату и скейтборду, а также проведут мастер-классы и встречи с юными спортсменами. Кроме спортивной программы, организаторы подготовили для гостей насыщенную семейную программу. Вход на мероприятие будет свободным.

Ранее сообщалось, что летом на площадке будут организованы школа экстремальных видов спорта и лагерь «РМК Экстрим».