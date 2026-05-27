Для ремонта путей изменят расписание челябинских и курганских поездов

В июне изменится расписание пригородных поездов Челябинска и Кургана для ремонта на железнодорожной инфраструктуре. Об этом сообщает пресс-служба «Свердловской пригородной компании».

Изменится время отправления и прибытия следующих поездов:

Поезд №7301 Петухово — Курган-Пригород: будет отправляться 2 и 3 июня в 3:35 (раньше на 2 мин.), прибывать в 6:48 (позже на 3 мин.), 4 июня отправится по графику, прибудет в 6:55 (позже на 10 мин.).

Поезд №7306 Курган-Пригород — Горбуново: отправление 1, 2 и 3 июня в 14:52 (раньше на 2 мин.), прибытие — в 18:17 (позже на 3 мин.).

Поезд №7307 Макушино — Курган-Пригород: будет отправляться 1, 2 и 3 июня в 16:43 (позже на 17 мин.), прибывать в 19:07 (позже на 22 мин.).

Поезд №7308 Курган-Пригород — Петухово: отправление 1, 2 и 3 июня в 18:21 (позже на 11 мин.), прибытие — в 21:22 (позже на 16 мин.).

Поезд №7333 Курган-Пригород — Шумиха: будет отправляться 4 июня в 7:09 (позже на 12 мин.), прибывать в 9:27 (позже на 12 мин.).

Кроме того, пригородный поезд №6901/6904 Челябинск — Верхний Уфалей — Челябинск будет следовать 2, 4, 10, 16, 18, 24, 30 июня до и от станции Бижеляк. На участке Бижеляк — Верхний Уфалей курсировать не будет.

