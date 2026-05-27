Минздрав: с начала года из-за атак ВСУ погибли восемь медработников

С начала 2026 года из-за ударов ВСУ восемь медицинских работников погибли, 21 получил ранения. Об этом сообщил замглавы Минздрава России Андрей Плутницкий на Международном форуме по безопасности. По его словам, за это время повреждения получили 56 объектов здравоохранения, передает ТАСС.

По данным ведомства, всего за последние три года погибли 35 медицинских работников, 168 пострадали. Число попавших под удар беспилотников медицинских объектов достигло 736.

В период с 2014 по 2022 год, как утверждает господин Плутницкий, ВСУ атаковали 508 объектов здравоохранения и 91 машину скорой помощи. За этот период 20 медработников погибли, 62 — получили ранения.