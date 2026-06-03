Интенсивное увлажнение

Косметический бренд Elemis представляет очищающий бальзам для тела «Про-Коллаген» и крем для тела «Морские водоросли Про-Коллаген». Бальзам обеспечивает интенсивное увлажнение в течение всего дня. Изомерат сахарида поддерживает защитный барьер кожи, а богатые антиоксидантами ферменты водоросли падина павоника повышают упругость, помогая удерживать влагу. Средство содержит три растительных масла — бурачника, рыжика и эхиума. Насыщенный жидкий бальзам 3-в-1 при соприкосновении с водой превращается в мягкую пену. Крем для тела с хлореллой выравнивает тон кожи, а ферменты падины павоники улучшают упругость и эластичность и оказывают мощное омолаживающее действие. Крем имеет шелковистую текстуру и аромат розы и мимозы, он увлажняет кожу с первого применения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очищающий бальзам для душа и крем для тела с морскими водорослями, Elemis

Фото: Elemis Очищающий бальзам для душа и крем для тела с морскими водорослями, Elemis

Фото: Elemis

Сдержанный и теплый

В Москве прошла презентация аромата Meant to be Seen бренда Nishane. Первые ноты прозрачного бергамота и деликатной фиалки утонченно сдержанны. В сердце композиции — едва уловимая текстура ирисового масла. А в финале теплый аккорд кунжута и сандала добавляет мягкую ореховую грань и эффект «второй кожи» — шлейф, который остается в памяти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аромат Meant to be Seen от Nishane

Фото: Nishane Аромат Meant to be Seen от Nishane

Фото: Nishane

Союз экологичных

Российские производители органической, натуральной и экокосметики объединились в Союз One. Бренд «Голодный Леший» представляет крем для тела «Влажный бутон афеландры» с эфирными маслами иланг-иланга и лайма и крем для рук и тела с пантенолом и лавандой, заживляющий и успокаивающий. ЁSKA производит презервативы из натурального каучука без вкуса, запаха и пластика. «Краснополянская косметика» предлагает гидролат «Лаванда» для успокоения кожи после пребывания на солнце и бальзам для губ «Мимоза». У Levrana есть несмываемая маска-флюид для волос, гель для тела с алоэ вера и солнцезащитный крем для лица и тела с SPF 50. Sibirbotaq Aromatherapy создает комплексы эфирных масел для хорошего настроения. У Smorodina найдется дезодорант-сыворотка, у Udumbara — тоник-эликсир с компонентами, выращенными на семейной ферме, а у Erosa — моделирующий крем для тела.

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Углубленная диагностика

Московская клиника эстетической и функциональной стоматологии, имплантологии и челюстно-лицевой хирургии премиум-класса «Бостонский институт эстетической медицины», известная скрупулезным подходом к диагностике, начала применять 4D-диагностику позвоночника и осанки.

После сканирования тела в динамике формируется трехмерная модель, которая позволяет увидеть скрытые дисбалансы. Стоматологу такая диагностика помогает выявить дисфункцию височно-нижнечелюстного сустава, поскольку даже не самое очевидное нарушение прикуса отражается на опорно-двигательном аппарате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Московская клиника эстетической и функциональной стоматологии, имплантологии и челюстно-лицевой хирургии премиум-класса «Бостонский институт эстетической медицины»

Фото: БИЭМ Московская клиника эстетической и функциональной стоматологии, имплантологии и челюстно-лицевой хирургии премиум-класса «Бостонский институт эстетической медицины»

Фото: БИЭМ

Сибирские рецепты

В Москве в Красносельском районе открылся второй в городе и третий в России комплекс Siberia из пяти бань. «Аркаим» воссоздает культуру ухода за телом в те времена, когда жизнь строилась вокруг огня и земли. Наполненный ароматами трав «Искер» рассказывает легенду об утраченной столице Сибирского ханства. «Саха» использует программы с активным охлаждением. «Хигол» погружает в жерло вулкана, позволяя огню выйти наружу. А «Монастырская баня» соединяет spa-ритуал с ментальными практиками.

Шеф-бармен Максим Ардатов вносит в напитки свежесть таежных ягод и терпкие ноты дикоросов и собирает коллекцию настоек. А бренд-шеф Manul Виктор Шайдецкий составляет меню, где кухня народов Сибири предстает в чистых вкусах локальных продуктов, простых рецептах и остроумных подачах.