Россия и Китай сверили надзоры

Генпрокурор России Александр Гуцан 27 мая провел переговоры в Министерстве общественной безопасности (МОБ), Минюсте и Генпрокуратуре КНР. Благодаря заключенным соглашениям, как выяснил корреспондент “Ъ” Николай Сергеев, присутствовавший на мероприятиях, стороны будут не только обмениваться информацией, необходимой для борьбы с преступностью, но и активно защищать права человека, в том числе в области предпринимательства.

«Наши страны сталкиваются с общими опасными вызовами,— сказал Александр Гуцан главе МОБ Ван Сяохуну.— В первую очередь это касается преступлений, связанных с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и оружия, коррупцией, отмыванием преступных доходов».

Наибольшую же угрозу, по словам генпрокурора, сегодня представляет киберпреступность, тотальное распространение которой не только причиняет огромный экономический ущерб, но и дестабилизирует социальную и политическую обстановку.

Разработанная по инициативе российской стороны Конвенция ООН против киберпреступности, которую активно поддержала КНР, «стала ответом всего мирового сообщества на такие вызовы». Однако концепция нуждается в развитии. Для «обеспечения суверенного цифрового пространства», по словам господина Гуцана, необходимо расширить перечень включенных в нее преступлений.

«Мы готовы обмениваться с вами информацией по всем направлениям»,— сказал генерал полиции Ван Сяохун.

МОБ КНР выполняет функции главного органа полицейской власти, отвечая за поддержание общественного порядка, национальную безопасность — в части, не отнесенной к компетенции Министерства государственной безопасности КНР, расследование преступлений и защиту законных прав граждан.

Соглашение с МОБ, с которым ознакомился “Ъ”, предусматривает противодействие наиболее опасным видам преступлений, в частности, совершенным в организованных формах. Среди них преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе с использованием виртуальных валют и цифровых финансовых активов, а также преступления, направленные против органов госвласти, терроризм и экстремизм. В соглашении также говорится о противодействии легализации похищенного, торговле контрафактом, что сейчас весьма актуально, и возврате похищенных активов из-за границы.

В меморандуме, заключенном генпрокурором Гуцаном с главой Минюста КНР Хэ Жун, говорилось об обмене информацией и документами о правовых системах стран, законодательстве «своих» государств, криминологической обстановке, прогнозах и тенденциях в данной сфере. Без подобного юридического сопровождения предыдущее соглашение с МОБ выполнить было бы сложно.

«Нам предстоит многое сделать, чтобы воплотить идею верховенства закона и построить правовой Китай»,— сказала министр юстиции КНР Хэ Жун. При этом она отметила высочайший уровень отношений и связей между Россией и КНР, наступивший после недавней встречи председателя Си Цзиньпина и президента Владимира Путина.

С генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юном Александр Гуцан говорил не только о противодействии преступности, в том числе виртуальной, но и о правозащитной деятельности.

Господин Гуцан отметил, что прокуратуры обоих государств «прилагают существенные усилия» для обеспечения прав инвесторов. В прошлом году во Владивостоке был проведен первый совместный прием прокурорами российских и китайских предпринимателей. Теперь аналогичная встреча планируется в КНР. «Убежден, что благодаря таким соглашениям мы укрепим наше взаимопонимание»,— сказал генпрокурор Ин Юн.

В соглашение о сотрудничестве надзорных органов двух стран также были включены конкретные мероприятия, направленные на защиту прав человека, которые пройдут в КНР и России.