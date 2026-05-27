Вице-премьер РФ заявил о стабилизации ситуации с заболеванием скота в Сибири

Вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе встречи с Владимиром Путиным проинформировал главу государства о стабилизации ситуации с заболеваниями сельскохозяйственных животных. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

«Ситуацию с заболеванием удалось стабилизировать. Таким образом, наш внутренний рынок полностью обеспечен продовольствием»,— сказал господин Патрушев. По его словам, динамика производства в животноводстве, а также выпуск готовой продукции в целом соответствуют уровню прошлого года.

Как писал «Ъ-Сибирь», вспышка пастереллеза произошла в ряде сибирских регионов в начале этого года. В апреле министерство сельского хозяйства Новосибирской области сообщило, что карантин в селах региона планируется снять к началу мая. На данный момент карантин частично сохранен только в селе Новоключи Купинского района.

Александра Стрелкова