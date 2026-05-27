Ограничения после заболевания скота сохраняются в одном новосибирском селе

Карантин, вызванный массовым заболеванием скота в ряде населенных пунктов Новосибирской области в начале года, в настоящее время частично сохранен только в селе Новоключи Купинского района. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников в ходе прямой линии на телеканале ОТС 27 мая.

«Одна из жительниц — собственница личного подсобного хозяйства, которое расположено прямо в центре села, никак не соглашается с выполнением необходимых дезинфекционных мероприятий на своем участке. Даже пришлось побуждать ее через суд, с помощью судебных приставов. Эти процедуры все уже пройдены. Надеюсь, на этой неделе этот вопрос также будет закрыт»,— рассказал глава региона. По словам господина Травникова, через 90 дней после подтверждения отрицательных анализов проб почв будет возможность приобретать животных для восстановления хозяйств.

Как писал «Ъ-Сибирь», вспышка пастереллеза произошла в ряде сибирских регионов в начале 2026 года. В середине апреля министерство сельского хозяйства Новосибирской области сообщало о том, что карантин в селах региона планируется снять к началу мая. По данным областного управления ветеринарии, с 6 по 15 мая ограничения были сняты в Чернокурье, Новопичугово, Козихе и Гнедухино.

В ходе корректировки бюджета региона на 2026 год в него были внесены расходы в объеме 0,8 млрд руб. на помощь владельцам изъятых животных и поддержку муниципалитетов, оказавшихся в зоне ликвидации эпизоотических очагов.

Валерий Лавский