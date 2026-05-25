Московский омбудсмен Потяева станет советником мэра

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, подавшая заявление об отставке, станет советником мэра столицы Сергея Собянина. Об этом сообщила «Ъ» российский омбудсмен Яна Лантратова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Потяева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Татьяна Потяева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Татьяна Александровна переходит на новую работу, она будет советником мэра Москвы и продолжит заниматься в том числе взаимодействием с уполномоченными. Ее уважают коллеги, ею проведена огромная работа, создан уникальный молодежный совет, ее опыт для нас очень важен»,— сказала госпожа Лантратова.

Кого назначат на место Татьяны Потяевой, пока неизвестно. Сама бывший омбудсмен отметила, что на этот пост обсуждаются несколько кандидатур, но конкретные фамилии не назвала.

Татьяна Потяева была назначена на должность уполномоченного по правам человека в Москве в 2014 году. Дважды переназначалась на эту должность — в 2019 и 2024 годах. В 2005–2009 годах была депутатом Мосгордумы четвертого созыва, зампредседателя комиссий по науке и образованию и по соцполитике и трудовым отношениям. В 2009–2014 годах занимала руководящие должности в московском Департаменте соцзащиты населения. В 2000–2011 годах была координатором проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО».