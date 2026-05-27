В Карелии заменят почти 22 км водопроводных сетей за 18 миллионов рублей

В Республике Карелия начинаются масштабные работы по замене и ремонту сетей водоснабжения в рамках федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры. Как сообщил министр строительства, ЖКХ и энергетики региона Александр Меньшиков, в 2026 году планируется обновить 21,7 км труб. Акцент сделан на водоснабжении — проекты охватят Лахденпохью, Муезерский и еще девять районов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Лахденпохье подрядчику предстоит заменить 1,6 км труб диаметром 300 мм на сумму 18,1 млн рублей, из которых 11,8 млн — средства федерального бюджета, 6,3 млн — республиканского. В Муезерском переложат 6 км сетей в районе улиц Южной, Октябрьской, Строителей, Правды, Гагарина, Первомайской и двух переулков. Работы также пройдут в Беломорске, Боровом, Питкяранте, Пудоже, Рабочеостровске, Пряжинском, Прионежском и Сортавальском районах.

