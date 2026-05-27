Рост доходов промышленных предприятий Китая достиг максимума с 2023 года

В апреле прибыль промышленных предприятий Китая взлетела на 24,7% в годовом исчислении. Это самые высокие темпы роста этого показателя с конца 2023 года. Такие данные приводятся в отчете Национального статистического управления КНР.

По сравнению с мартом 2026 года рост прибыли промышленных предприятий в апреле составил 15,8%, а за первые четыре месяца текущего года — 18,2%. В самом крупном по объему прибыли секторе экономики — производстве компьютерного и электронного оборудования — прибыль за год выросла более чем в два раза. В нефтегазодобывающей отрасли прибыль с начала года выросла на 8,1%. Благодаря росту цен на сырую нефть прибыли в нефтеперерабатывающей индустрии за четыре месяца выросли до $5,96 млрд, что почти вдвое больше показателя за первые три месяца. Есть и падения показателей. Так, прибыль производителей автомобилей с начала года упала на 16,8%, производителей мебели — на 54,4%. По данным управления, общий объем активов промышленных предприятий на конец апреля достиг $28,3 трлн, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

По мнению главного экономиста Guotai Junan International Хао Чжоу, которого цитирует CNBC, за резким ростом прибыли предприятий в апреле стоит «главным образом рост цен производителей в условиях глобального энергетического шока».

