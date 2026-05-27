В Ростовской области открылся брендпарк для МСП в легкой промышленности

На Дону открылась креативно-производственная площадка для малого и среднего бизнеса (МСП) в сфере легкой промышленности «Брендпарк». Предприниматели смогут арендовать помещения и производственное оборудование на льготных условиях. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Малый и средний бизнес в сфере текстильного производства, изготовления одежды и изделий из кожи может сэкономить на аренде до 2 млн руб. в год.

Для функционирования площадки из федерального бюджета было приобретено специализированное оборудование, которое обычно недоступно для малого бизнеса. В перечень вошли петельная и вышивальная машины, пресс для фурнитуры, плоттер и дигитайзер для оцифровки лекал.

В пресс-службе отметили, что резиденты бизнес-инкубатора могут воспользоваться специализированными обучающими программами, курсами и мастер-классами с участием приглашенных экспертов из мира дизайна и швейного производства. Также им предоставляется доступ к фотостудии, оснащенной профессиональным световым оборудованием, и услугам профессионального фотографа, который поможет в продвижении продукции.

