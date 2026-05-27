Бывшие активы украинского алкохолдинга «Баядера Груп» вновь выставили на торги

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) повторно выставило на торги национализированные активы украинского алкогольного холдинга «Баядера Груп» (Bayadera Group), собственники которого, по данным Генпрокуратуры РФ, финансировали вооруженные силы Украины. Информация об аукционе опубликована на портале ГИС «Торги». Аукцион назначен на 18 июня 2026 года, прием заявок осуществляется до 15 июня.

Начальная цена лота осталась неизменной и составляет 838 млн руб. Первые торги не состоялись из-за отсутствия заявок. В состав единого лота вошли 100% долей и акции следующих предприятий: АО «Вулвз» (Великоустюгский ликеро-водочный завод, Вологодская область); «Алкогольные традиции Крыма»; «Бизнес Групп» (Москва); «Национальные алкогольные традиции» (Москва); «Южные алкогольные традиции» (Крым).

Согласно данным сервиса Rusprofile, финансовое состояние завода «Вулвз» резко ухудшилось. В 2025 году выручка компании сократилась на 76,2% по сравнению с 2024 годом — с 1,79 млрд до 427,5 млн руб. Предприятие закончило 2025 год с убытком в размере 335,7 млн руб.

Как сообщал «Ъ», в феврале 2025 года суд в Вологодской области удовлетворил иск Генпрокуратуры и национализировал российские активы украинского холдинга «Баядера Груп», оценив их более чем в 9 млрд руб. Собственников компаний — Наталью Бондареву и Святослава Нечитайло, а также топ-менеджера Юрия Мокляка — признали экстремистами и запретили им вести деятельность в России. Суть претензий заключалась в том, что холдинг направлял около 2% выручки от продаж в России на поддержку вооруженных сил Украины.

