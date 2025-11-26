Кредиты минувшего прошлого

Конкурсный управляющий лишенного лицензии московского Бенефит-банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) потребовал обанкротить бывшего зампреда правления финорганизации Светлану Суркову. Соответствующее заявление поступило в Арбитражный суд Тамбовской области и будет рассмотрено в регионе. Сумма требований составляет 2 млрд руб. Ранее топ-менеджер была привлечена к субсидиарной ответственности, так как участвовала, по версии АСВ, в выводе активов банка через невозвратные кредиты. Эксперты сомневаются, что кредитор сможет добиться возврата столь крупной суммы с физлица.

АС Тамбовской области рассмотрит двухмиллиардное банкротства топ-менеджера банка, разорившегося десятилетие назад

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Арбитражный суд (АС) Тамбовской области поступило заявление АСВ о признании банкротом бывшего заместителя председателя правления лишенного лицензии десять лет назад Бенефит-банка Светланы Сурковой (согласно материалам дела, она сейчас живет в регионе). Сумма требований составляет около 2 млрд руб., из которых основной долг — 1,95 млн руб. и еще 136,5 млн руб.— проценты. Суд оставил иск без движения, поскольку АСВ при его подаче недоплатило госпошлину в 578,6 тыс. руб., а требование о включении в реестр кредиторов 136,5 млн руб. процентов не было подтверждено судебным решением. Истцу предложено устранить нарушения до 19 декабря.

Согласно материалам дела, в январе 2025-го АС Москвы привлек госпожу Суркову наряду с другими топ-менеджерами Бенефит-банка к субсидиарной ответственности по его долгам на 1,95 млрд руб.

Суд установил, что экс-зампредседателя правления банка участвовала в выводе его активов и заключила 12 договоров о выдаче заведомо невозвратных кредитов на общую сумму 1,9 млрд руб. Речь шла о кредитах, выданных целому пулу ООО: «Авдолон», «Балтик трейд», «БиТСК», «Евро строй», «Жемчужный рай», «Квест», «Рассвет», «Техстройинвест», «Центурион», «Эвита-проф», ООО «Дельта-т» и «Петроград».

Общая сумма, на которую были привлечены к субсидиарной ответственности бывшие топ-менеджеры Бенефит-банка, составила 11,1 млрд руб. В числе должников также фигурировали председатель правления Михаил Шорин, и.о. председателя правления Дмитрий Авдеев, председатель совета директоров Михаил Камель и зампредседателя правления Светлана Селедцова. По данным суда, банкиры выдавали заведомо невозвратные кредиты, безвозмездно отчуждали ценные бумаги и не передавали документы АСВ.

В агентстве сообщили «Ъ-Черноземье», что подали иск к госпоже Сурковой «в связи с неисполнением ею обязательств в добровольном порядке, а также в рамках исполнительного производства».

«АСВ намерено реализовывать в деле о банкротстве Светланы Сурковой права кредитора, в том числе во взаимодействии с ее будущим финансовым управляющим, с целью удовлетворения требований банка за счет выявленного в ходе банкротства имущества должника»,— добавили в агентстве.

Светлана Суркова в беседе с «Ъ-Черноземье» сказала, что у нее нет адвоката, и предпочла не комментировать иск АСВ.

Банк России отозвал у Бенефит-банка лицензию в 2015 году после того, как тот сам направил регулятору соответствующее ходатайство. Решение было принято в связи с тем, что банк проводил «высокорискованную кредитную политику» и не создавал «адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам». В январе 2016-го московский арбитраж по заявлению ЦБ признал банк банкротом и ввел в его отношении конкурсное производство, утвердив управляющим АСВ.

На момент отзыва лицензии обязательства Бенефит-банка составляли 11,4 млрд руб., а его активы — 7,7 млрд руб. В июне 2025-го АС Москвы продлил конкурсное производство в бывшем банке на шесть месяцев, до 21 декабря.

Лариса Устинова из «Юрэнергоконсалта» полагает, что с учетом размера требований вероятность признания госпожи Сурковой банкротом «исключительно высока даже без глубокого анализа информации о ее имущественном состоянии». «Сомневаюсь, что личное банкротство бывшего топ-менеджера хоть как-то повлияет на вероятность удовлетворения требований со стороны АСВ. Должник отвечает перед кредиторами всем своим имуществом. Соответственно, какие-то активы будут реализованы, а сумма распределится между кредиторами, в том числе попадет в конкурсную массу банка. Но очевидно, что это будет сумма несоизмеримо меньшая, чем 2 млрд руб.»,— поясняет госпожа Устинова.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков считает личное банкротство «логичным следующим шагом после привлечения к субсидиарной ответственности». «Само по себе наличие судебного акта о взыскании подобной задолженности далеко не гарантия того, что долг будет хотя бы частично выплачен. Процедура банкротства позволяет получить более полную картину имущественного положения должника, что в дальнейшем позволит оспаривать сделки по выводу активов (если они были), а также консолидировать требования кредиторов в одном деле в целях их удовлетворения в процедуре реализации должника»,— отметил эксперт.

Господин Пермяков добавил, что после устранения процессуальных недостатков со стороны АСВ «главным предметом дискуссии станет конфигурация процедуры, то есть выбор между процедурами реструктуризации долгов и реализации имущества».

Егор Якимов