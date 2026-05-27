Путин пока не планирует общаться с Пашиняном

Контакты президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока не запланированы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, но они были недавно. Пока таких планов нет»,— сказал господин Песков на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Никол Пашинян 1 апреля приезжал в Москву с официальным визитом. Во время поездки он встречался с Владимиром Путиным. По словам Дмитрия Пескова, переговоры прошли откровенно и были очень полезны. Во время беседы стороны обсуждали предстоящие выборы в Армении и торгово-экономическое сотрудничество Еревана и Москвы.

В ответ на постепенное сближение с Евросоюзом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев на этой неделе говорил, что Никол Пашинян взял курс на «разрыв с Россией». В армянском МИДе эту идею опровергли. По словам министра Арарата Мирзояна, Ереван настроен на сохранение отношений с Москвой.