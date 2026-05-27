Иногда самые сокровенные тайны больших спортсменов становятся достоянием общественности совершенно случайно. История польской спортсменки Станиславы Валасевич, которую в США знали как Стеллу Уолш, — яркий тому пример. Невероятные физические данные девушки удивляли всех.

В начале 1930-х на беговой дорожке ей не было равных. Весь мир восхищался ее невероятными результатами. Американцы, которые сначала отказали спортсменке в гражданстве, пытались буквально всучить ей паспорт своей страны перед Олимпиадой 1932 года. Но уникальная Станислава решила выступать за Польшу и взяла золото на стометровке. Однако спустя четыре года, в 1936-м, грянул скандал.

Валасевич уступила американке и заявила, что представительница США не женщина, а мужчина. Дело дошло до проверки, которая ничего не показала. После этого поражения полячка еще долго выступала. Даже после Второй мировой войны, в 1951 году, уже получив американский паспорт, умудрилась стать чемпионкой США по прыжкам в длину. Пресса продолжала называть ее уникальной, но в 1980 году тайна спортсменки была разгадана.

Так вышло, что она вступила в схватку с вооруженным грабителем на улице и погибла. Во время вскрытия выяснилось, что у Валасевич были мужские и женские половые признаки, а также хромосомы обоих полов. Международный олимпийский комитет поступил очень предсказуемо: чиновники замяли дело. Любопытно, что на родине спортсменки, в Польше, щекотливую тайну приняли спокойно. Там до сих пор утверждают, что Валасевич не осознавала, что не такая, как все. Поэтому и умалять ее спортивные достижения не имеет смысла.

Владимир Осипов