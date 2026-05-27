Ростовская область экспортировала в Саудовскую Аравию 27 тонн мяса птицы
С 18 по 22 мая 2026 года с территории Ростовской области в Саудовскую Аравию экспортировано 27 т мяса птицы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
«Данная продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Ее качество и безопасность подтверждены результатами лабораторных исследований», — отметили в ведомстве.
Нарушений в законности происхождения продукции не выявлено.