«Очередной тренировочный сбор выпал на время отпусков»

Сборная России по футболу прилетела в Каир, где 28 мая проведет первую встречу очередного тренировочного сбора. Наша команда сойдется с Египтом.

Так уж вышло, что очередной тренировочный сбор команды РФ выпал на время отпусков. Да, мы не раз слышали от футболистов, что играть за сборную — это честь, но все-таки, как ни крути, предстоящие матчи товарищеские, и вопрос мотивации никуда не делся, считает футбольный эксперт Александр Гришин:

«Футболистам сложно собраться, когда сезон уже закончился, когда ты понимаешь, что надо отдохнуть, перезагрузиться и потихонечку готовиться к следующему циклу. А тут еще предстоит выезд в Египет, а за ним две игры и возвращение на самолете. На самом деле психологически футболистам, которые уже доказали, что они в сборной, такое дается тяжело. Для молодых, наоборот, хорошо: это вызов в сборную, новые эмоции».

Правда, тренер вратарей Виталий Кафанов перед самым вылетом сборной в Каир уверял журналистов, что проблем с мотивацией у игроков нет:

«Понятно, у всех сезон закончился, и многие хотели бы, наверное, отдохнуть. Но по ребятам даже не скажешь, что они думают об отпуске: все с хорошим настроением все приехали, с большой мотивацией и желанием играть. И это, что важно, бросается в глаза».

Подобный настрой точно будет необходим, ведь Египет готовится к чемпионату мира и будет проверять на команде Карпина свои атакующие и оборонительные схемы. Футбольная федерация арабской страны уже заявила, что с большой долей вероятности на поле появится даже Мохамед Салах. Так что матч в Каире хоть и товарищеский, но условия будут почти как в официальной встрече, считает Игорь Семшов, который сам не раз выходил на поле в футболке сборной России:

«Придет полный стадион проводить команду на чемпионат мира.

И Египет, наверное, должен показать себя в полной красе. Можно будет посмотреть, как российские игроки будут выглядеть под таким давлением. Мы играть умеем, думаю, ничего страшного не случится, но в то же время интересно выходить на поле против хорошего соперника».

Стоит сказать, что в Каир с командой не полетел нападающий «Динамо» Константин Тюкавин. Зато в Египет отправился 18-летний юниор из «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов. За его вызов Валерия Карпина некоторые эксперты критиковали, но сам парень настроен позитивно и перед вылетом дал себе такую характеристику:

«Я футболист с большим сердцем. Я люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я командный игрок и капитан у себя в клубе. Я люблю забивать голы, люблю защищать, отрабатывать, бежать вперед, забивать. У меня много энергии».

Выпустит Карпин юниора в Каире или нет, пока не ясно, но в одном из трех предстоящих матчей болельщики его точно увидят. Кстати, когда Ибрагимов получил вызов в сборную, его юные партнеры по «Манчестер Юнайтед» искренне думали, что он отправляется на чемпионат мира: «Многие из них у меня спрашивали: "Ты едешь играть на чемпионате мира?"

Не все знают, что Россия пока не может в нем участвовать. Надо было объяснять».

Но, похоже, до разного рода чемпионатов нашей сборной далеко, так что пока будем оценивать возможности команды на фоне тех, кто пробился в США, Мексику и Канаду. 28 мая это будет Египет. Начало встречи в 21:00 мск. Прямую трансляцию из Каира будет вести телеканал «Матч ТВ».

Владимир Осипов