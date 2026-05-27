В Ленобласти ищут сбежавшего с СВО «Сосновского маньяка»

В Ломоносовском районе Ленинградской области сотрудники военных подразделений ведут розыск 41-летнего Андрея Кийко, известного как «Сосновский маньяк-душитель». В 2023 году он был приговорен к 25 годам лишения свободы за три убийства и 12 нападений на девушек, совершенных в период с 2004 по 2007 годы. По предварительным данным, осужденный покинул зону боевых действий, нарушив условия контракта с Министерством обороны, сообщает 47news.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Он покинул зону боевых действий, нарушив условия контракта с Министерством обороны

Фото: Главное следственное управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербург Он покинул зону боевых действий, нарушив условия контракта с Министерством обороны

Фото: Главное следственное управления Следственного комитета России по городу Санкт-Петербург

Розыскные мероприятия ведутся силами оперативников и военнослужащих. Жители поселка Ропша сообщили, что у местных магазинов, пунктов выдачи заказов и почтовых отделений неизвестные в штатском предъявляли прохожим ориентировку с фотографией разыскиваемого. По словам очевидцев, неподалеку дежурил автомобиль с военными номерными знаками, который позже заметили и на линиях ближайших садоводств.

По данным правоохранительных органов, 15 мая 2026 года Андрей Кийко не вернулся из очередного отпуска, предоставленного ему как военнослужащему, и скрылся в неизвестном направлении, предположительно на территории Ленинградской области. Следствие обращается к гражданам с просьбой проявлять бдительность.

Кирилл Конторщиков