Обладатель «Золотого мяча» Модрич намерен завершить карьеру после ЧМ

Хорватский полузащитник Лука Модрич намерен объявить о завершении карьеры после чемпионата мира 2026 года. Об этом в социальной сети X сообщил журналист Николо Скира.

Грядущий турнир станет для 40-летнего Модрича пятым мировым первенством в карьере. На групповом этапе сборная Хорватии сыграет с командами Англии, Панамы и Ганы. В составе национальной команды Модрич стал серебряным (2018) и бронзовым (2022) призером чемпионатов мира. Он является рекордсменом сборной по числу проведенных матчей — 196.

На клубном уровне Лука Модрич выступал за хорватские «Динамо» из Загреба и «Интер» из Запрешича, боснийский «Зриньски», английский «Тоттенхем» и испанский «Реал». Вместе с мадридской командой полузащитник завоевал 28 трофеев, в том числе стал четырехкратным чемпионом страны и шесть раз выиграл Лигу чемпионов. Летом 2025 года Модрич подписал годичный контракт с «Миланом». По данным Tuttosport, футболист не планирует продлевать соглашение.

В 2018 году Лука Модрич стал обладателем «Золотого мяча». Тогда же он был признан лучшим футболистом года по версиям Международной федерации футбола (FIFA) и Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA).

