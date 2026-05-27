Лариса Ярославцева стала главой Камбарского района Удмуртии

Главой Камбарского района Удмуртии стала Лариса Ярославцева. Ее кандидатуру выбрали большинством голосов на сессии райсовета. Об этом написал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев в Мах.

Фото: Александр Журавлев, Мах

Она являлась и.о. руководителя муниципалитета с 18 декабря. «Лариса Владимировна — опытный руководитель, уже 14 лет курирует социальную политику района»,— написал господин Журавлев. В конкурсе также участвовала помощник главы Каракулинского района Елена Могилевская.

Напомним, прошлым главой Камбарского района был Александр Галанов. Он покинул должность в декабре 2025 года по собственному желанию. Господин Галанов руководил муниципалитетом с 2021 года.