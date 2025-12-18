Александр Галанов покидает пост Главы Камбарского района

Глава Камбарского района Александр Галанов покидает пост, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Его последний рабочий день — 18 декабря. Исполнять обязанности до избрания нового руководителя будет первый замглавы администрации Лариса Ярославцева.

Фото: Александр Галанов, vk

«Сегодня мой последний рабочий день на посту главы Камбарского района. Я решил поменять род деятельности»,— пишет господин Галанов во «ВКонтакте».

Александр Галанов работал в администрации района более 20 лет и возглавил муниципалитет в 2021 году.

Анастасия Лопатина