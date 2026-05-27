«Хрупкое перемирие подвергается все большему давлению»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил вечером 25 мая об усилении ударов по ливанской шиитской группировке «Хезболла». Новые атаки Израиля по территории Ливана вызвали мгновенную реакцию в международной прессе, которая отмечает, что достигнутое ранее перемирие оказалось очень кратковременным и непрочным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Ronen Zvulun / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

«Аль-Джазира» (Доха, Катар) В Ливане с 2000 года изменилось все и ничего 26 лет назад Израиль был вынужден положить конец 18-летней оккупации южного Ливана. С тех пор многое изменилось, однако Ливан и Израиль по-прежнему придерживаются той же политики, которая втянула их в сегодняшнюю войну. Эта война охватила Иран, втянула в себя Соединенные Штаты и теперь угрожает всей мировой экономике. С 2000 года в Ливане многое изменилось. Передовые ракетные, беспилотные и радиолокационные технологии теперь определяют баланс сил, и прежде всего это касается Ирана и растущей способности «Хезболлы» обходить американо-израильскую противовоздушную оборону. Но в Ливане по-прежнему сохраняются некоторые черты, характерные для периода до 2000 года. Население остается расколотым по вопросу о роли «Хезболлы» как вооруженного движения, оказывающего единственное эффективное сопротивление Израилю. Правительство, похоже, не в состоянии действовать ни в политическом, ни в военном отношении из-за нехватки средств, внутреннего консенсуса или военной мощи.

The Jerusalem Post (Иерусалим, Израиль) Израиль должен положить конец опасной иллюзии сдерживания на северной границе С момента объявления о прекращении огня между США, Израилем и Ираном 8 апреля в Ливане погибли 11 израильских солдат. 11! Одного этого числа должно быть достаточно, чтобы заставить Израиль переосмыслить происходящее на своей северной границе… Самое опасное в нынешней ситуации — это не просто продолжающиеся атаки «Хезболлы», а скорее иллюзия, что угрозу можно каким-то образом сдерживать бесконечно без решительной стратегии. Многие в Израиле продолжают цепляться за фантазию о том, что «Хезболлу» можно каким-то образом отделить от ливанского государства или политически сдержать исключительно дипломатическим путем. Правда совершенно иная, несмотря на попытки ливанского правительства обуздать террористическую группировку и провести мирные переговоры с Израилем, что само по себе достойно восхищения. Север почти два года балансирует между эвакуацией, перебоями, экономическим параличом и постоянными угрозами безопасности. В школах по-прежнему прерываются занятия. Бизнес продолжает страдать. Семьи продолжают гадать, не упадет ли следующий беспилотник или ракета на их населенный пункт. Хватит. Израиль не может позволить Северу стать вечно неурегулированным фронтом. Он не может продолжать мириться с реальностью, в которой «Хезболла» диктует темпы эскалации, в то время как израильские общины страдают от последствий.

La Croix (Париж, Франция) В Ливане — молчаливая травма населения, измученного выживанием под израильскими бомбежками Перемирие, достигнутое в Ливане при посредничестве США, не остановило войну. Налеты беспилотников, неоднократные нарушения и отсутствие перспектив вызывают у людей психическое истощение, тревогу и неопределенность. В Восточном Бейруте квартиру Сары наполняет настойчивый гул израильского беспилотника. Как на автопилоте, молодая женщина встает, закрывает окна и сворачивает сигарету. Монотонный гул, едва заглушаемый стеклом, не прекращается. «Это наша новая норма. Это лишь доказывает, что война еще не закончилась»,— вздыхает она.

The Washington Post (Вашингтон, США) Перемирие в Ливане срывается Во вторник бои между Израилем и «Хезболлой» усилились после того, как Тегеран пригрозил ответными действиями после ночных ударов США по Ирану. Хрупкое перемирие на обоих фронтах подвергается все большему давлению. Несмотря на перемирие, Израиль и «Хезболла» продолжают обмениваться ударами. По данным ливанских органов здравоохранения, с момента вступления в силу перемирия в середине апреля в Ливане погибло более 700 человек. По меньшей мере 10 израильских солдат погибли на юге Ливана за этот же период. Первоначальное перемирие было достигнуто в результате редких переговоров между Израилем и Ливаном, организованных при содействии США. Оно дважды продлевалось, последний раз в середине мая после переговоров с участием более крупных делегаций. В пятницу военные делегации Израиля и Ливана должны встретиться в Пентагоне, чтобы начать переговоры по «безопасности» при содействии США, сообщил Госдепартамент. Политическая часть переговоров возобновится на следующей неделе.

Подготовили Алена Миклашевская, Екатерина Наумова, Евгений Хвостик