Средняя зарплата на курских малых предприятиях составила 62 тысячи рублей

В 2025 году среднемесячная заработная плата сотрудников малых предприятий (МП, без микропредприятий) в Курской области составляла 61,8 тыс. руб. Трудились в этих организациях более 50 тыс. человек. Об этом рассказали в Курскстате.

Выше среднего оказалась зарплата у работников МП, занятых в организациях профессиональной, научной и технической деятельности (116,6 тыс.), здравоохранения и социальных услуг (83,3 тыс.), а также страховой и финансовой деятельности (74,1 тыс.). Наибольшее число работников МП было занято на обрабатывающих производствах —19,7%, в торговле — 19,1% и строительстве — 11,1%.

Оборот курских малых организаций в 2025 году составил 320,4 млрд руб. Половина из него пришлась на оборот микропредприятий.

В начале мая «Ъ-Черноземье» писал о гендерном разрыве в зарплатах в регионах Черноземья. Максимальный разрыв был зафиксирован в Курской области — 38,4%. Мужчины зарабатывали в среднем 87 тыс. руб., а женщины — 53,6 тыс. руб.

Денис Данилов