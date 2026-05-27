«Совкомфлот» получил $94 млн чистой прибыли за I квартал против убытка годом ранее

Чистая прибыль «Совкомфлота» (MOEX: FLOT) по МСФО составила $94 млн за январь-март 2026 года против убытка в $393 млн годом ранее, следует из отчетности. Выручка компании за первый квартал увеличилась почти на 60% — до $444 млн.

Показатель EBITDA за отчетный период вырос в 2,2 раза — до $227 млн. Рентабельность EBITDA составила 66% против 47% годом ранее. Скорректированная чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, составила $84 млн при убытке $1 млн за аналогичный период прошлого года.

Рост выручки и рентабельности деятельности компании связан с «высоким уровнем обеспеченности флота долгосрочными контрактами» и «высокой конъюнктурой танкерного рынка», указано в пресс-релизе.

В той же отчетности «Совкомфлот» подтвердил настрой на выплату дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной годовой прибыли по МСФО. Совет директоров рекомендовал направить на дивиденды 11,6 млрд руб. Выплата за одну акцию составит 4,87 руб. Итоговое собрание акционеров по этому вопросу состоится 26 июня.

«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания в России. Лидер в области морской транспортировки нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, а также обслуживания морской добычи углеводородов.