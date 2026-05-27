Мишустин попросил главу Соцфонда отчитываться «не цифрами, а делами»

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергеем Чирковым. Тот рассказал о проекте по реабилитации вернувшихся с СВО бойцов. Глава Соцфонда назвал этот проект успешным, так как 93% военнослужащих оценили его позитивно. Однако господин Мишустин обратил внимание на тех, кто недоволен работой проекта.

«7% тех, кто негативно оценил,— вот нужно специально выяснить, понять, что было не так, почему, и помочь проделать соответствующую работу над ошибками... Это очень важно для того, чтобы не цифрами отчитываться, а делами. И чтобы это почувствовали наши защитники»,— сказал премьер (цитата по сайту правительства).

Господин Чирков пообещал выполнить поручение. Он также напомнил, что с 2026 года бойцы СВО могут посещать центры реабилитации с сопровождающими. По расчетам фонда, в этом году около 4 тыс. бойцов приедут с родственниками. Также, по его словам, «пользуется большой популярностью» оплата проезда к месту лечения. «В этом году мы ожидаем, что оздоровим 22 тыс. ребят. Восемь тысяч уже прошли такое лечение у нас. Проект этот будем продолжать»,— добавил Сергей Чирков.

В апреле президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому при ранении служащего Росгвардии два его родственника могут бесплатно доехать к месту лечения и обратно. Право на оплату проезда получили родители, супруги, дети, братья и сестры. Будет оплачиваться проезд железнодорожным, воздушным, водным, а также автотранспортом, за исключением такси. Аналогичная льгота действует для семей военнослужащих и добровольцев.