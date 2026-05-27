Posie напоминает: императорский рябчик — не птица, а цветок

В Государственном Эрмитаже состоялся прием российского ювелирного дома Posie, который уже принял участие в реставрации уникальных украшений XVIII века авторства придворного ювелира трех российских императриц Иеремии Позье, хранящихся в Галерее драгоценностей музея.

На сей раз главным героем вечера стал рябчик императорский (лат. Fritillaria imperialis), цветущий в Висячем саду Малого Эрмитажа и названный в память о Екатерине II. Изучая цветок, ювелиры нашли в его строении метафору символов власти: мощный стебель напоминает скипетр, а зонтиковидное соцветие с пышным пучком зеленых листьев — августейший венец. Тогда и было принято решение о разработке новой флористической коллекции ювелирных украшений, посвященных редкому растению. Во всех будущих украшениях будут использоваться бриллианты, добытые компанией АЛРОСА на месторождениях Якутии и Архангельской области.

Гости приема смогли понаблюдать за заводом и работой знаменитых часов «Павлин» и совершить променад по Висячему саду Малого Эрмитажа, вход в который осуществляется только по торжественным случаям.