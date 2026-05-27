Прокуратура просит приостановить работу частного дома престарелых в Арзамасе
Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту оказания небезопасных услуг постояльцам частного дома престарелых «Уютный дом» в Арзамасе.
По данным прокуратуры, в учреждении выявлены случаи ненадлежащего ухода за пожилыми людьми. Это могло стать причиной смерти одной из постоялиц после госпитализации.
В свою очередь Арзамасская городская прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о приостановлении деятельности частного дома престарелых.
Как писал «Ъ-Приволжье», ранее проверку деятельности «Уютного дома» начал СКР.