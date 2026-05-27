СКР начал проверку в нижегородском доме престарелых после смерти постоялицы

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по ситуации в арзамасском доме престарелых, где умерла одна из постоялиц. В нижегородском управлении СКР сообщили, что через социальные сети следователи получили информацию о том, что причиной смерти пожило нижегородки мог стать ненадлежащий уход за людьми, проживающими в доме престарелых.

Также сообщается о телесных повреждениях, которые получили родственники постояльцев дома престарелых во время конфликта с его сотрудниками.

Региональное управление СКР начало проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности).

Андрей Репин