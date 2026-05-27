Евросоюз выводит Албанию на финишную прямую

Албания сделала еще один важный шаг к членству в Евросоюзе. В Брюсселе 26 мая прошла межправительственная конференция ЕС—Албания, которая одобрила переход к заключительному этапу переговоров о вступлении этой страны в Евросоюз. Тем самым Брюссель косвенно подтвердил планы Албании стать членом ЕС к 2030 году. Впрочем, для будущих новобранцев в ЕС, похоже, не исключают пока и варианта с «постепенным», а не полноценным членством. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Площадь Скандербега в Тиране, Албания

На брюссельской конференции Евросоюз подтвердил успешное выполнение Албанией обязательств по предыдущему блоку переговоров, который обозначен как «Основы» и считается ключевым. Он охватывает такие важные сферы, как судебная реформа, права человека, госуправление, безопасность, госзакупки, статистика и финансовый контроль. Теперь Тирана сможет перейти к завершающему этапу — закрытию переговорных глав, что означает выход процесса вступления в ЕС на финишную прямую. Ранее среди кандидатов в члены ЕС этого удалось добиться только соседней с Албанией Черногории.

«Мы поднялись еще на одну трудную ступеньку на пути к вершине, которой достигнем любой ценой уже в этом десятилетии, когда во дворе великого дома Объединенной Европы водрузим наш флаг»,— торжественно провозгласил албанский премьер Эди Рама.

Успех Албании Евросоюз подкрепил выделением ей очередного транша в размере €49 млн из фонда, предусмотренного принятым полтора года назад Планом роста для Балкан.

Всего этим планом для Тираны зарезервировано €922 млн, которые она получит в виде грантов или льготных кредитов, если темпы проводимых ею реформ удовлетворят Брюссель. До сих пор Албания «выбрала» из еврофонда, по признанию Эди Рамы, около €212 млн.

Темпы продвижения Албании к ЕС в последнее время весьма динамичны. Став кандидатом в члены еще более десяти лет назад, за последние год-полтора она достигла серьезного прогресса. Переговоры о вступлении Тирана начала в октябре 2024 года, а уже спустя год осуществила запуск переговорного процесса по всему комплексу вопросов. И вот теперь выходит в переговорах на финишную прямую.

Столь стремительный прогресс оказался возможен, по оценке многих балканских экспертов, благодаря тому, что Евросоюз после начала боевых действий на Украине в 2022 году начал форсировать принятие в свои ряды Албании и соседней с ней Черногории.

В докладе ЕС о расширении за прошлый год прямо говорится: Евросоюз серьезно настроен обзавестись новыми членами до конца мандата нынешнего состава Еврокомиссии, который истекает в конце 2029 года.

Наиболее серьезными кандидатами ведомство Урсулы фон дер Ляйен называет Албанию, Черногорию, Украину и Молдавию. А поскольку последние две страны попали в эту компанию лишь недавно, Албании и Черногории отводится роль своего рода «локомотивов» нового расширения ЕС.

Это во многом объясняет, почему Брюссель сегодня буквально тащит в свои ряды Албанию и Черногорию, несмотря на невыполнение властями этих стран части взятых на себя обязательств. Тирану Европа не раз критиковала за слабую борьбу с коррупцией. Подгорице же часто достается за «слишком сильное», по мнению Брюсселя, влияние на нее Белграда и Москвы. Посетившая нынешней весной Черногорию еврокомиссар по расширению Марта Кос даже на всякий случай предупредила: «Троянские кони, которые бы подрывали ЕС изнутри, не могут стать его членами».

Видимо, в том числе и поэтому для будущих новобранцев в Брюсселе не исключают пока варианта с постепенной интеграцией, который предусматривал бы их присоединение к программам ЕС без полного членства. О таком варианте недавно упомянула та же Марта Кос. К тому же, как поясняют европейские дипломатические источники “Ъ”, вариант с «постепенным членством» оказался бы более приемлемым для многих старожилов ЕС в отношении Украины с Молдавией, евроинтеграцию которым в Брюсселе уже пообещали.