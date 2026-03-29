Новобранцам ЕС готовят «постепенное членство»

Комиссар по расширению ЕС Марта Кос посетила в конце минувшей недели Черногорию, которая считается главным кандидатом на вступление в Евросоюз и рассчитывает стать его членом уже в 2028 году. После встречи с высокой гостьей премьер республики Милойко Спаич уверенно объявил, что «Черногория вступает в новую, европейскую эру». Впрочем, судя по заявлениям самой госпожи Кос, для новобранцев ЕС готовят вариант не с полноценным, а «постепенным» членством, дабы избежать попадания в ряды Евросоюза стран, которые могут подрывать его изнутри. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Фото: Risto Bozovic / AP Еврокомиссар Марта Кос и премьер Черногории Милойко Спаич

Двухдневный визит комиссара ЕС по расширению Марты Кос в Черногорию рассматривался как своего рода инспекция главного кандидата на вступление, по итогам которой должна была быть дана оценка его готовности стать 28-м членом Евросоюза уже в 2028 году. Формально оценка оказалась достаточно высокой. «Черногория прогрессирует на европейском пути, она является лидером среди кандидатов в члены ЕС»,— объявила Марта Кос по итогам переговоров с черногорским руководством. А премьер республики Милойко Спаич даже торжественно провозгласил: «Черногория вступает в новую, европейскую эру».

В пылу всеобщей эйфории ни сами власти, ни провластные СМИ не стали обращать большого внимания на замечания еврокомиссара и на ее оговорку, что для вступления в ЕС предстоит сделать еще немало. Высокая гостья предупредила гостеприимных хозяев, что «темпы реформ должны быть ускорены, как и реализация принятых законов». Она высказала серьезные нарекания в адрес недавно принятых в черногорском парламенте без согласования с ЕС законов об МВД и Агентстве национальной безопасности, суть которых черногорская оппозиция и эксперты видят в проведении в этих силовых структурах «чисток несогласных». Напомнила Марта Кос в Подгорице и о том, что «Евросоюз извлек уроки из прежних волн расширения и хочет защитить себя от ситуации, когда новые члены не выполняют его правил». И хотя еврокомиссар оговорилась, что сказанное «не относится прямо к Черногории», а применимо «в целом» к ситуации, многие в республике восприняли ее слова как развитие ее же тезиса о том, что «троянские кони, которые бы подрывали ЕС изнутри, не могут стать его членами».

Но главное — в самый канун визита в Черногорию Марта Кос высказала ряд важных соображений относительно новой волны расширения ЕС, прокомментировав рассматриваемые Еврокомиссией варианты. Таких вариантов — три. Первый – сохранение нынешней практики вступления, второй — постепенная интеграция новобранцев, третий — сначала вступление, а уже потом реформы. «Предварительное обсуждение с государствами-членами показало, что третий вариант не подходит. Первый, предусматривающий сохранение нынешнего положения вещей, тоже не годится»,— поведала на минувшей неделе Марта Кос изданию Politico.

«Получается, что еврокомиссар по расширению отвергает первый и третий варианты, и это означает, что для будущих новобранцев ЕС, включая Черногорию, готовится "постепенная интеграция", то есть присоединение к ряду программ ЕС без полного членства. Образно говоря, при такой модели полноправные члены ЕС сидели бы за столом, а Черногория — на приставной табуретке,— пояснил “Ъ”, комментируя итоги визита Марты Кос, главный редактор черногорского и регионального портала Aktuelno Балша Кнежевич.— Это похоже на предупреждение со стороны Брюсселя, что с нынешней черногорской властью полноправное членство республики в ЕС вряд ли реально. Так что перспективы вступления Черногории в Евросоюз не столь радужны, как это пытаются представить власти».

Этот тезис косвенно подтверждает и лидер крупнейшей политической силы черногорской оппозиции — Демпартии социалистов Даниэль Живкович, который встречался с еврокомиссаром по расширению в ходе ее визита в Черногорию. «Из беседы (с Мартой Кос.— “Ъ”) я сделал вывод, что в ЕС присутствует подозрение в отношении некоторых государств в связи с проблемами, которые могут возникнуть в процессе их членства (в Евросоюзе.— “Ъ”) в контексте всех этих заявлений о "троянских конях"»,— подытожил лидер Демпартии социалистов Черногории.