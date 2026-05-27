Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею
26 мая завершилась групповая стадия чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии. Определены все четвертьфинальные пары турнира.
16 сборных были поделены на две группы. В play-off вышли по четыре лучшие команды из каждой. Первое место в группе А заняла сборная Швейцарии, далее идут команды Финляндии, Латвии и США. Группу В возглавила сборная Канады. Также в четвертьфинал вышли команды Норвегии, Чехии и Швеции. Норвежцы впервые за 14 лет пробились в play-off мирового первенства
Все четвертьфинальные матчи пройдут 28 мая. Команды, которые заняли первые места, встречаются с четвертыми номерами противоположных групп, а вторые играют с третьими. Сформировались следующие пары:
- Канада—США;
- Финляндия—Чехия;
- Норвегия—Латвия;
- Швейцария—Швеция.
Турнир завершится 31 мая. Действующим чемпионом мира является сборная США.