Определились четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею

26 мая завершилась групповая стадия чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии. Определены все четвертьфинальные пары турнира.

16 сборных были поделены на две группы. В play-off вышли по четыре лучшие команды из каждой. Первое место в группе А заняла сборная Швейцарии, далее идут команды Финляндии, Латвии и США. Группу В возглавила сборная Канады. Также в четвертьфинал вышли команды Норвегии, Чехии и Швеции. Норвежцы впервые за 14 лет пробились в play-off мирового первенства

Все четвертьфинальные матчи пройдут 28 мая. Команды, которые заняли первые места, встречаются с четвертыми номерами противоположных групп, а вторые играют с третьими. Сформировались следующие пары:

Канада—США;

Финляндия—Чехия;

Норвегия—Латвия;

Швейцария—Швеция.

Турнир завершится 31 мая. Действующим чемпионом мира является сборная США.

Таисия Орлова