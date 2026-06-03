Путешествия с пользой

О новых туристических маршрутах по стране, адресованных молодежи, и о проектах, которые помогают молодым людям и их семьям путешествовать по России, «Ъ-Стиль» рассказала генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина

Фото: АНО «Больше, чем путешествие» Генеральный директор АНО «Больше, чем путешествие» Олеся Тетерина

Фото: АНО «Больше, чем путешествие»

—Путешествует ли молодежь по России и какие направления ей интересны?

— Наша молодежь действительно стала больше путешествовать по стране. Мы видим это как по результатам исследований коллег, так и собственных опросов. По данным нашего совместного исследования с НАФИ, путешествуя по России, 86% молодежи ценят возможность посетить необычные достопримечательности, 83% хотят пополнить свои знания о стране. Все более востребованными становятся образовательные и полезные форматы туризма. Для ребят важна возможность реализовать социальный проект во время поездки, принять участие в стратегических сессиях или деловых играх. Популярен гастротуризм — местная кухня у нас действительно очень разнообразная. Например, на Байкале можно попробовать буузы — традиционное блюдо бурятской кухни, которое считают визитной карточкой региона. Оно невероятно вкусное.

Если говорить о форматах, то наиболее востребованы у молодежи семейные поездки и походный туризм.

— Какие направления самые популярные и какие самые перспективные?

— Наши опросы показывают, что наиболее популярен у молодежи юг России, затем Северный Кавказ, Сибирь, Поволжье и Центральная часть России. В топе у участников нашей программы Калининград, Казань, Севастополь и Кубань, Дагестан и Камчатка.

Мы разрабатываем программы по всем регионам России, и, на мой взгляд, перспективными направлениями являются Омск с его богатым культурным наследием и Бурятия, где древние традиции переплетаются с современной жизнью. Я бы посоветовала посетить Новгородскую область с ее богатейшей историей и Соловецкий архипелаг с его северной самобытностью.

В этом году обязательно стоит съездить в Смоленск и Елец — это важные точки притяжения для молодых людей. Смоленск получил статус «Молодежная столица России-2026», а Елец — статус «Город молодежи». Они показывают, что молодежная среда может развиваться не только в мегаполисах.

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— Как государство помогает молодежи путешествовать и в чем заключается программа «Больше, чем путешествие»?

— Государство отвечает на запрос самой молодежи, у которой в последнее время появилось желание узнать свою страну, понять, что мы за народ, какая у нас культура и чем мы отличаемся от других стран, в чем наша уникальность и идентичность. Одним из инструментов ответа на этот запрос стала наша программа «Больше, чем путешествие», которая входит в систему Росмолодежи и реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Это возможность для ребят увидеть страну своими глазами, найти новых друзей и профессиональное призвание, принести пользу региону и обществу в целом.

Программа была создана в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина как система поощрения выдающейся молодежи познавательными поездками по России, но за годы работы мы выросли в систему формирования культуры путешествий по стране для молодого человека и его семьи.

На данный момент программа включает в себя более 30 проектов и конкурсов. У молодежи есть возможность отправиться в путешествие по уникальным маршрутам, в походы, в образовательные и патриотические экспедиции. Мы развиваем сообщество экскурсоводов-«проводников смыслов», проводим обучение в области молодежного туризма. Кроме того, мы учредили специальную премию, мотивируем молодежь путешествовать по России самостоятельно и вовлекаем ее в процесс сотворчества в наших проектах.

Все проекты программы реализуются по разработанному нами стандарту. Он содержит три компоненты. Первая — туристическая: участники путешествий могут глубоко погрузиться в жизнь региона. Вторая — образовательная: мы помогаем не только увидеть, но и понять Россию. Третья — полезная для страны и общества: путешественники вносят вклад в жизнь посещаемых регионов.

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— Какие путешествия предлагает программа?

— Мы проводим поездки по семи тематическим направлениям: «Промышленность и технологии», «Культура и искусство», «Спорт и активный туризм», «История и патриотизм», «Наука и инновации», «Устойчивое развитие и экология», «Бизнес и предпринимательство». В поездках предусмотрены мастер-классы и интерактивные занятия, погружающие в культурный контекст территории.

Есть и спецпроекты, приуроченные к значимым событиям. Например, в прошлом году в 43 регионах России состоялись путешествия к 80-летию Победы. Более 40 тыс. человек посетили памятные места, музеи, мемориалы и памятники, посвященные героизму советского народа. В 2026 году в День России мы планируем маршруты, приуроченные к Году единства народов России.

Программа также помогает путешествовать участникам с ограниченными возможностями здоровья, молодым специалистам, участникам СВО и членам их семей, жителям приграничных регионов, Донбасса и Новороссии. За время работы программы более 320 тыс. ребят увидели нашу страну.

— Расскажите о вашем сообществе экскурсоводов. Что их объединило?

— Как отметил наш президент Владимир Путин, проводниками смыслов можно назвать всех, кто работает с молодежью. Экскурсоводы нашей программы стали первыми, кто воплотил эту миссию в жизнь. Сегодня сообщество насчитывает уже 15 тыс. человек, которых объединило стремление передавать молодежи важнейшие ценности и формировать чувство гордости за страну. Участники сообщества разрабатывают авторские маршруты, проводят добровольческие экскурсии к праздничным датам и осуществляют экскурсионное сопровождение крупнейших мероприятий страны. Ежегодно мы проводим международный конкурс экскурсоводов, а также обучаем основам экскурсоведения школьников.

— Что делает программа для развития походного движения?

— Совместно с «Движением первых» мы организуем массовые походы, приуроченные к важным датам и праздникам, проводим туристические слеты. В 2023 году мы начинали с одного турслета, а в этом году проведем уже 100. В общей сложности с нами сходили в походы 2 млн человек. Молодые люди могут ходить в походы как в рамках наших проектов и конкурсов, так и самостоятельно с помощью наших рекомендаций и методических пособий. Также мы развиваем походный туризм в детских оздоровительных лагерях. Обучаем коллег создавать походные смены. Благодаря этому проекту дети, отдыхая в детских лагерях, смогут ходить в полезные и безопасные походы, получать массу положительных впечатлений.

— Какие проекты есть для семейных путешествий?

— Среди наших путешествий есть такие, в которые можно отправиться всей семьей. Это не просто семейная поездка, это продуманные авторские маршруты, которые учитывают интересы всех членов семьи.

Уже второй раз программа проводит Всероссийский семейный туристский фестиваль «Больше, чем путешествие», который состоится в этом году с 9 по 12 июля в Республике Мордовия. Мы ожидаем, что он соберет больше 1,5 тыс. семей. Фестиваль пройдет в формате палаточного лагеря. Семьи смогут принять участие в мастер-классах по походному туризму, встречах с путешественниками, их ждут лекции и квесты, спортивные мероприятия. Обязательно будут вечера у костра и песни под гитару, а также концерты любимых артистов.

Кроме того, наша программа запустила всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!», в котором также можно поучаствовать всей семьей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АНО «Больше, чем путешествие» Фото: АНО «Больше, чем путешествие»

— В чем смысл этого проекта?

— Это масштабная системная работа по формированию глубокого и осознанного отношения к своей стране. Смысл проекта в том, чтобы молодежь и семьи не просто путешествовали, а по-настоящему открывали для себя Россию: увидели ее своими глазами, почувствовали личную связь с малой родиной и поняли, что каждый регион — важная часть большого общего пространства.

Проект объединит более 150 тыс. участников из всех 89 регионов России. Они будут изучать историю и культуру родного края, предлагать идеи и создавать авторские туристические маршруты. Главное — участники станут не зрителями, а соавторами: вместе они создадут живую народную карту России.

Победители смогут побывать на Камчатке в Долине гейзеров, на плато Путорана в Красноярском крае, в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае и в других впечатляющих уголках страны.

— Расскажите о премии «Больше, чем путешествие». Кто может на нее претендовать?

— Всероссийская премия «Больше, чем путешествие» — это первая в России награда, направленная на выявление и поощрение тех, кто формирует новую культуру путешествий по России, превращает поездки по стране в инструмент продвижения традиционных ценностей среди молодежи. Заявку на премию могут подать как люди (путешественники, экскурсоводы, организаторы походов, блогеры), так и организации (туроператоры, турклубы, объекты гостеприимства, музеи, СМИ). Также мы поощряем региональные команды, которые системно развивают молодежный туризм. В этом году мы привлечем саму молодежь в качестве соавторов оценки и продвижения проектов победителей премии.

— Как крупные компании, предприятия, университеты в регионах могут поддержать программу или стать ее частью?

— Во-первых, совместно с «Росмолодежь. Профи» мы реализуем проект «Больше, чем работа». Молодые люди проходят стажировки на ведущих предприятиях страны. Мы ежегодно определяем социально значимые конкурсы, которые могут получить возможность награждать победителей сертификатами на поездки от нашей программы.

Компании, которые разделяют наши ценности, могут поддержать наши проекты. Мы их реализуем в разных направлениях — от спорта и просвещения до патриотического воспитания. Ключевые — это «Знать. Любить. Гордиться!», премия и семейный фестиваль. В рамках наших мероприятий компании могут рассказать о своей деятельности, привлечь внимание молодежи к своей продукции и услугам.

Мы также готовы выступать методологическим партнером корпоративных программ, создавая проекты, которые решают задачи развития кадрового потенциала, корпоративной и социальной ответственности. Поездки по нашей программе могут стать формой поощрения лучших сотрудников, а наши форматы — органично встроиться в инициативы компаний.