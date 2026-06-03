Территория роскоши

Для московских отелей уровня премиум важны местонахождение, уровень сервиса, архитектурное наследие и близость к главным культурным точкам города. У Stella di Mosca к этому добавляется еще одно редкое для столицы преимущество — возможность проводить время на открытом воздухе, не покидая отеля. Благодаря расположению в самом центре города и удачным архитектурным решениям Stella di Mosca производит впечатление частной резиденции: с тихим внутренним двориком, номерами с открытыми террасами и президентским люксом с собственным выходом на крышу.

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Отель находится на Большой Никитской — рядом с консерваторией, Кремлем, Красной площадью и другими знаковыми местами. Проект отеля разработало миланское бюро Antonio Citterio Patricia Viel, соединившее исторические фасады здания с современными интерьерами.

Одно из самых красивых пространств Stella di Mosca — внутренний двор. Он похож на тихую городскую площадь — уютную, элегантную и защищенную от уличного шума. Здесь можно начать день с чашки крепкого эспрессо, провести деловую встречу в дневное время, в неформальной обстановке встретиться с друзьями за ужином или просто сделать паузу в напряженном рабочем графике. Двор не выглядит декоративным дополнением к отелю, он полноценная его часть, место, где приятно находиться весь день — от неспешного завтрака до вечернего аперитива.

Открытые пространства в Stella di Mosca по замыслу архитекторов являются естественным продолжением номеров. Подобный формат, реализованный в самом центре многомиллионного города, по-прежнему большая редкость. В полулюксе терраса является местом, где можно выпить кофе утром, отдохнуть после прогулки или провести вечер, не слыша городского шума. Просторный люкс делюкс с террасой по устройству ближе к полноценной городской квартире: здесь есть прихожая, гардеробная, отдельная спальня, ванная комната, гостиная и обеденная зона. Такой формат особенно удобен для длительного проживания, когда важен не только уровень сервиса, но и возможность жить в привычном ритме. Открытая терраса номера с плетеной мебелью подходит для завтраков, семейных вечеров или камерных встреч — без необходимости спускаться в общественные пространства отеля.

Президентский люкс Stella di Mosca (255 кв. м) — это автономная резиденция внутри отеля. В нем есть гостиная, кабинет, гардеробная, отдельная кухня, спальня, ванная комната и собственный лифт из лобби. Пять балконов по периметру сьюта позволяют любоваться панорамными видами города. В президентском люксе есть собственный выход на крышу, где под открытым небом расположено джакузи. Это пространство дарит ощущение уединения и комфорта, какое вряд ли можно испытать в любом другом московском отеле того же уровня.

Stella di Mosca — это не только безупречные архитектурные и дизайнерские решения, выверенный сервис и удачное расположение. Это свобода выбора, возможность придерживаться своего личного плана делового дня или отдыха. Отель, сохраняя связь с Москвой, предлагает гостю приватный и красивый способ жизни в самом ее центре.