Живой музей

Редкий отель может похвастать таким собранием художественных произведений, какое выставлено в коридорах, лобби, барах и ресторанах петербургского Гранд Отеля Европа. Но его жемчужина — коллекция из пяти именных апартаментов, посвященных русским авангардистам.

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Эти люксы во главе с самым большим в Петербурге люксом «Империал» с библиотекой, собственным тренажерным залом, сауной и ванной с видом на город расположены в президентском крыле отеля. В них обычно останавливаются крупные политики, бизнесмены, известные артисты. В авангардных люксах, перестроенных из 19 обычных номеров дизайнерами архитектурного бюро Адама Тихани, сохранились исторические линии, объемы, иногда даже лепнина, но их оформление максимально отражает стиль лидеров мирового искусства начала ХХ века: Казимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Архипенко, Александра Родченко и Лазаря Лисицкого.

В каждом из пяти апартаментов есть гостиная с обеденным столом на четыре-десять персон, просторная спальня, большая ванная комната с отделкой мрамором, гостевой санузел, кухня с мини-баром и холл. Этого достаточно и для приватного отдыха после знакомства с городом, и для приема гостей. Мостом между творчеством художника, именем которого назван номер, и современностью служат абстрактные картины. По заказу отеля их писали современные американские художники, опираясь на наследие пятерки русских авангардистов. В апартаментах мебель в стиле современной классики и ковры с толстым ворсом.

Номера «Малевич» и «Архипенко» размером 125 кв. м каждый относятся к президентским. В «Малевиче» сохранен лепной декор, изображающий амуров, и есть остекленная терраса. Особенная черта «Архипенко» — столешница обеденного стола, выложенная перламутром. В президентском люксе «Кандинский» площадью 170 кв. м воплощены идеи визуального взаимодействия линий, форм и цветовых пятен.

Работы Родченко и Лисицкого стали классикой графического дизайна, рекламы и фотографии. Эти первопроходцы исключительно прикладного прежде искусства в какой-то степени родственны друг другу. Может, именно поэтому названные их именами люксы в Гранд Отеле Европа можно объединить. Однокомнатный (55 кв. м) «Родченко» с балконом, с которого открывается вид на Невский проспект и Думскую башню, становится частью пространства более крупного (92 кв. м) «Лисицкого». Отделка этих номеров в чистых цветах и графических линиях гармонично сочетается.

И пусть Малевич, Родченко и Лисицкий не бывали в отеле «Европа», но имена этих и других авангардистов навсегда связаны с русским искусством, как связана с ним и сама гостиница, за 150 лет своего существования ставшая живым музеем начала XX века.

Владимир Гридин