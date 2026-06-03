В помощь и на память

В Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости заработал инфоцентр Городского туристско-информационного бюро (ГТИБ). Он стал вторым флагманом наряду с павильоном на Дворцовой площади и тринадцатым в сети информационных пунктов, расположенных по всему городу, включая Московский и Ладожский железнодорожные вокзалы, аэропорт Пулково, Дом книги на Невском проспекте, музейно-исторический парк «Остров фортов» в Кронштадте. В 2025 году услугами таких центров в Санкт-Петербурге воспользовались около 300 тыс. человек, из них почти 40 тыс. — иностранцы.

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Здесь помогут проложить маршрут, подобрать экскурсию или водную прогулку, сориентироваться в афише городских и культурных событий, подскажут полезные номера телефонов и график разводки мостов. Посетителям предложат путеводители на разных языках и буклеты с готовыми маршрутами, в том числе с экологическими тропами по природным заказникам. «Петербург Петра Великого», «Львы стерегут город», «Храмы Невского проспекта», «Звезда по имени Солнце» — вот лишь некоторые тематические маршруты для самостоятельных прогулок.

Кроме впечатлений путешественники смогут увезти с собой сувениры. В инфоцентре в Петропавловской крепости появился новый мерч с тремя визитными карточками Северной столицы: петербургским котом, балтийской нерпой и «Чижиком-Пыжиком». Выбор каждого из них не случаен и имеет предысторию.

Первые коты появились в городе по указу императрицы Елизаветы Петровны. Чтобы уберечь художественные ценности Эрмитажа, она распорядилась доставить из Казани лучших мышеловов. С тех пор котов нередко называют музейными охранниками. В подвалах Эрмитажа они живут и сейчас, у каждого есть имя и персональные смотрители. В годы войны коты обороняли запасы зерна на складах от крыс и других грызунов, чем спасли жизнь сотен жителей блокадного города.

Балтийская нерпа хотя и неофициальный, но один из живых символов Петербурга и Финского залива. Нерпа занесена в Красную книгу, и факт ее обитания в этом районе — важный показатель экологического здоровья Балтийского моря. В него впадают многочисленные реки, речушки и каналы Северной столицы, прогулки по которым остаются непременным пунктом программы пребывания в городе.

Ну а «Чижик-Пыжик» увековечен в бронзе. Памятник высотой всего 11 см на реке Фонтанке рядом с 1-м Инженерным мостом был установлен в конце 1994 года. Это не просто крошечная птичка, вдвое меньше воробья, не покидающая Петербург ни зимой, ни летом, а важный символ, соединяющий в себе историю, легенды и городской фольклор.

Кот, нерпа и чижик с памятника изображены на термокружках и дождевиках, носках и сумках-шоперах, брелоках и детских наборах для творчества, которые можно приобрести в инфоцентре ГТИБ на территории Петропавловской крепости.