Деловой сезон

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Столица приглашает малый бизнес к партнерству в городских мероприятиях в рамках третьего сезонного проекта «Лето в Москве».

Выгодная интеграция

У московских предпринимателей будет отличная возможность громко заявить о себе и своей компании. Самые успешные форматы проекта стали традиционными. Среди них арт-павильоны «Сделано в Москве», в которых местные производители представляют свою продукцию, бассейны под открытым небом, веранды для пикников.

Участие в городской программе даст предпринимателям и их бизнесу возможность оказаться в эпицентре столичной жизни, а значит, предложить свою продукцию и услуги широкой аудитории, получить информационную и маркетинговую поддержку, повысить узнаваемость и увеличить продажи. По итогам опроса, 56% участников прошлогоднего «Лета в Москве» отметили существенный рост выручки, а у каждого десятого участника число клиентов выросло на 20%. Еще один вариант выгодной интеграции — возможность создать свою бренд-зону и даже провести собственное брендированное мероприятие в центре города. Подать заявку или связаться с организаторами можно на странице проекта «Время возможностей для бизнеса».

Единая платформа

В Москве заработал B2B-портал «RUSSPASS.Бизнес», объединивший городскую туриндустрию и площадки для деловых мероприятий. Вся инфраструктура делового туризма столицы собрана на одной платформе. Это единое пространство для свободного и конструктивного взаимодействия туроператоров и отельеров, рестораторов и представителей госструктур. «RUSSPASS.Бизнес» поможет предпринимателям в поиске новых партнеров — на портале уже зарегистрировано больше 5 тыс. туристических компаний, прошедших строгий отбор. Здесь можно подобрать площадку для мероприятия любого формата. В списке больше 200 пространств. Доступны и контакты подрядчиков, готовых подготовить «под ключ» ивент любого уровня. На «RUSSPASS.Бизнес» опубликованы список федеральных и городских мер поддержки, а также расписание отраслевых мероприятий. Подать заявку на размещение информации в нем могут и сами представители индустрии. В «Базе знаний» собраны бесплатные обучающие материалы об индустрии гостеприимства и статьи о том, как продвигать туристические проекты. Бесплатная регистрация на платформе обеспечивает доступ к самому широкому инструментарию для ведения турбизнеса.